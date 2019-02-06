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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stoklarındaki artış etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Petrol fiyatları, ABD stoklarının bir önceki hafta 2.5 milyon varil artması ve Venezuela yaptırımları hakkındaki endişelerin azalmasıyla düştü. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stoklarındaki artış etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Petrol fiyatları, ABD stoklarının bir önceki hafta 2.5 milyon varil artması ve Venezuela yaptırımları hakkındaki endişelerin azalmasıyla düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.26 düşüşle 61.82 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.28 düşüşle 53.51 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusa seslenişinde bir sınır duvarı inşa etmek için yemin etmesi ve hükümetin geçici olarak kapatılmasının uzayacağı endişeleriyle 1,300 dolar düzeyinin üzerinde.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 15.78 dolardan,
- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,317.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.66 artışla 2.8355 dolardan,
- platin, yüzde 0.3 artışla 822.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.36 artışla 1,346 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,481 liraya döndü.

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