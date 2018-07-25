EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stokları sonrası yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Yemen’de Husilerin Kızıl Deniz’de bir Suudi Arabistan tankerine saldırması ve ABD’de petrol stoklarının 20 Temmuz’la biten haftada beklentilerin de üzerinde 6.1 milyon varil düşmesi sonrası petrol fiyatları yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ABD’de petrol stokları 20 temmuz haftasında rafinerilerdeki faaliyetlerin artmasına ve yabancı petrol ithalinin düşmesine bağlı olarak 6.1 milyon varil düştü.

Verinin ardından Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.69 yükselişle varil başına 73.95 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.61 yükselişle 68.94 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Pazartesi günü 71.85 dolara yükseldikten sonra, Salı günü 72.01 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Metal fiyatlarında dolardaki düşüşe bağlı yükseliş sürüyor. Altın ve gümüş, dolardaki düşüşün ardından hafif yükselişle bir yılın en düşük düzeylerine yakın seyrediyor.

- altın yüzde 0.41 yükselişle 1,230.30 dolardan,

- gümüş yüzde 0.45 yükselişle 15.59 dolardan,

- bakır yüzde 0.69 yükselişle 2.83 dolardan,

- platin yüzde 0.83 yükselişle 842.50 dolardan,

- paladyum yüzde 1.61 yükselişle 923 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 190 liraya, çeyrek altın 313 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını 1,285 liraya yükseldi.