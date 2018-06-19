EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD - Çin ticaret gerginliğinin tırmanmasıyla sert düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, Çin’den gelen yeni gümrük vergileri tehdidi üzerine, ABD Başkanı Trump’ın toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmesiyle petrol fiyatları sert düştü.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda üretim kısıtlamalarını hafifleteceği ve Rusya da üretim artıracağı beklentileri de petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.74 düşüşle varil başına 74.78 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.67 düşüşle 64.75 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının etkisiyle aşağı yönde hareket ediyor.

- gümüş yüzde 0.97 düşüşle 16.28 dolardan,

- altın yüzde 0.35 düşüşle 1,275.6 dolardan,

- bakır yüzde 1.64 düşüşle 3.0555 dolardan,

- platin yüzde 1.49 düşüşle 870.7 dolardan,

- paladyum yüzde 1.17 düşüşle 971.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 195 liraya, çeyrek altın 319 liraya, Cumhuriyet altını da 1,304 liraya döndü.