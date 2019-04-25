EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 75 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran ve Venezuela’nın petrol ithalatına yönelik yaptırımlarının oluşturduğu küresel tedarik endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 75 doların üzerinde.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.97 artışla 75.29 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.33 artışla 66.11 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları Almanya’dan gelen zayıf veriler etkisiyle yükseldikten sonra hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 14.9 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 artışla 1,279.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.9015 dolardan,

- platin, yüzde 0.01 artışla 888.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.11 artışla 1,406.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 242 liraya, çeyrek altın 395 liraya, Cumhuriyet altını da 1,637 liraya döndü.