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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 74 dolar düzeyine döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Brent petrol fiyatları, Rusya’nın Avruaya petrol ihracatının askıya alınması ve ABD’nişn İran ve Venezuela’nın petrol ihracatoına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması etkisiyle, 2019...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 74 dolar düzeyine döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Brent petrol fiyatları, Rusya’nın Avruaya petrol ihracatının askıya alınması ve ABD’nişn İran ve Venezuela’nın petrol ihracatoına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması etkisiyle, 2019 yılında ilk kez 75 doların üzerine yükseldikten sonra 74 dolar düzeyine döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.38 artışla 74.85 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.26 düşüşle 65.72 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, zayıf ekonomik verilerin kürsel büyüme risklerine işaret etmesi etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.26 artışla 14.955 dolardan,
- altın, yüzde 0.34 artışla 1,283.8 dolardan,
- bakır, yüzde 1.31 düşüşle 2.872 dolardan,
- platin, yüzde 0.05 düşüşle düşüşle 888.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.23 artışla 1,401.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 400 liraya, Cumhuriyet altını da 1,657 liraya döndü.

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