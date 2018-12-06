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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 60 doların altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () gelecek altı ay için petrol üretim seviyelerini göüşrüğü topalntı sürerken, 60 doların altına geriledi. Gelişmelerin etkisiyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 60 doların altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () gelecek altı ay için petrol üretim seviyelerini göüşrüğü topalntı sürerken, 60 doların altına geriledi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.81 düşüşle 59.83 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.40 düşüşle 51.09 dolardan işlem gördü.  
Metal fiyatları, güçlenen dolar karşısında değer kaybetti.
- gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 14.36 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 artışla 1,243.1 dolardan,
- bakır, yüzde 1.89 düşüşle 2.7215 dolardan,
- platin, yüzde 2.25 düşüşle 792 dolardan,
- paladyum da yüzde 1.38 düşüşle 1,168 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,438 liraya döndü.

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