Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 2019 zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya karşı yaptırımları etkisiyle, 2019 zirvesine yakın değerlerden şilem görüyor. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 2019 zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya karşı yaptırımları etkisiyle, 2019 zirvesine yakın değerlerden şilem görüyor.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 66.39 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.11 artışla 56.15 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, 10 ayın zirvesini tazelerken, paladyum fiyatları tedarik endişeleri etkisiyle tarihte ilkk kez 1,500 doların üzerinde işlem görüyor.
Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü. Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.14 artışla 15.99 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 artışla 1,345 dolardan,
- bakır, yüzde 0.16 artışla 2.879 dolardan,
- platin, yüzde 0.16 artışla 822.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.63 artışla 1,489.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328