EMTİA PİYASALARI – Petrol ABD stoklarındaki artışla 70 doların altında

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Küresel petrol fiyatları, ABD’deki petrol stoklarındaki beklenmedik artışa bağlı olarak 70 doların altına indi.

Batı Teksas Petrolü yüzde 0.84 düşüşle varil başına 65 doların altına düştü ve 64.70 dolara geriledi. Brent Petrol ise yüzde 0.44 düşüşle 70 doların altına indi ve 69.80 dolar düzeyine geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Genel Sektreteri Mohammed Barkindo’nın petrol ihraç eden ülkelerle “çok uzun vadeli” bir işbirliği planladıklarını açıkladı. Barkindo’nun açıklamasına göre petrolde büyük üreticiler tarafından yapılan arz kesintileri 20 yıla kadar uzatılabilir.

Dolar küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle yükselişe geçerken, spot altın ons fiyatları yüzde 0.35 düşüşle 1,343.20 dolara geriledi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.14’lük bir artışla 89.493 düzeyine çıktı. ABD, Asya ve Avrupa borsaları teknoloji hisselerine bağlı düşüşler yaşarken, altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatları da ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle düştü.

- gümüş yüzde 0.52’lik düşüşle 16.455 dolardan,

- platin yüzde 0.90 düşüşle 943.80 dolardan,

- bakır yüzde 0.40 düşüşle 2.9885 dolardan,

- paladyum yüzde 0.34 düşüşle 968.50 dolardan işlem gördü.