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EMTİA PİYASALARI – Paladyum Trump’ın açıklamasıyla rekor düzeyde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () – Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Mart tarihinde Çin’den yapılacak ithalat için gümrük vergileri artırılmayacağını açıklamasıyla yükseldi; paladyum yüzde 0.33 artışla 1506.06...

EMTİA PİYASALARI – Paladyum Trump’ın açıklamasıyla rekor düzeyde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () – Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Mart tarihinde Çin’den yapılacak ithalat için gümrük vergileri artırılmayacağını açıklamasıyla yükseldi; paladyum yüzde 0.33 artışla 1506.06 dolara kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.16 artışla 15.94 dolardan,
- altın, yüzde 0.05 artışla 1,333.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.22 artışla 2.958 dolardan,
- platin, yüzde 0.6 artışla 851 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.86 artışla 1,474 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,523 liraya döndü
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkileri ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarının yükselişi desteklemesiyle, ulaştığı 2019 yılının en yüksek düzeyinden çekildi.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.25 düşüşle 66.95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.14 düşüşle 57.18 dolardan işlem görüyor.


 

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