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EMTİA PİYASALARI – Paladyum fiyatları yüzde 2.40 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Başta elektronik olmak üzere endüstride ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan paladyumun fiyatları günlük yüzde 2.40 artarken, gümüş fiyatları günlük yüzde 1.85 değerlenerek 16 bin 425 dolara...

EMTİA PİYASALARI – Paladyum fiyatları yüzde 2.40 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Başta elektronik olmak üzere endüstride ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan paladyumun fiyatları günlük yüzde 2.40 artarken, gümüş fiyatları günlük yüzde 1.85 değerlenerek 16 bin 425 dolara kadar çıktı.
Altın fiyatları son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yeniden yükselişe geçerken, altın ile birlikte metal fiyatları da yükseldi.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.10 düşüşle 92.36 düzeyine çekildi.;
Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Paladyum yüzde 2.40 artışla 958.70 dolardan işlem gördü.
- Gümüş yüzde 1.85 artışla 16.425 dolardan,
- Altın yüzde 0.18 artışla 1,309.20 dolardan,
- Bakır yüzde 0.95 artışla 3.066 dolardan,
- Platin yüzde 0.34 artışla 897.20 dolardan,
Petrol fiyatları da İran yaptırımları endişesiyle karışık seyretti. Brent petrol ABD stok verileri öncesinde varil fiyatı günlük yüzde 0.40 düşüşle 72.84 dolara, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.12 artışla 67.33 dolara çıktı.

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