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EMTİA PİYASALARI – Paladyum fiyatı 1,376 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Elektrikli otomobil üretmindeki ivmeyle yükselen paladyum fiyatları bir günde yüzde 2.0'ye yakın artışla 1,376.62 dolara kadar tırmandı ve yıllık artış yüzde 42.65'i buldu. Petrol fiyatları,...

EMTİA PİYASALARI – Paladyum fiyatı 1,376 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Elektrikli otomobil üretmindeki ivmeyle yükselen paladyum fiyatları bir günde yüzde 2.0'ye yakın artışla 1,376.62 dolara kadar tırmandı ve yıllık artış yüzde 42.65'i buldu.
Petrol fiyatları, ABD stoklarındaki büyük artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksııntılarını hafifleteceği beklentileriyle düştükten sonra hafif yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.16 artışla 70.86 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.26 artışla 61.97 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrasında yatırımcıların faiz oranlarında bir artış olmayacağını kabul etmeleriyle dört ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.18 artışla 14.935 dolardan,
- altın, yüzde 0.76 artışla 1,281.7 dolardan,
- bakır, yüzde 1.62 artışla 2.8245 dolardan,
- platin, yüzde 1.25 artışla 864.9 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.95 artışla 1,376.62 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 401 liraya, Cumhuriyet altını da 1,661 liraya döndü.

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