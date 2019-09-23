Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
EMTİA PİYASALARI – Orta Doğu gerginlikleriyle petrol 65 doları aştı
Saudi Aramco’nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Orta Doğu’da yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt...
EKONOMİ 23.09.2019, 09:45
Saudi Aramco’nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Orta Doğu’da yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.24 artışla 65.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.15 artışla 58.76 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili belirsizlikler ve Orta Doğu gerilimleri etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.92 artışla 18.37 dolardan,
- altın, yüzde 0.54 artışla 1,523.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.42 düşüşle 2.5955 dolardan,
- platin, yüzde 1.55 artışla 957.2 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.74 artışla 1,637.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.24 artışla 65.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.15 artışla 58.76 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili belirsizlikler ve Orta Doğu gerilimleri etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.92 artışla 18.37 dolardan,
- altın, yüzde 0.54 artışla 1,523.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.42 düşüşle 2.5955 dolardan,
- platin, yüzde 1.55 artışla 957.2 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.74 artışla 1,637.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya geriledi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1