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EMTİA PİYASALARI – OPEC öncesi WTI yüzde 3.75, Brent yüzde 3.34 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Haziran () – ABD arzındaki rekor artışın ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 – 23 Haziran’daki toplantısında arz kesintilerini azaltacağı beklentilerinin de güçlenmesiyle ABD hafif...

EMTİA PİYASALARI – OPEC öncesi WTI yüzde 3.75, Brent yüzde 3.34 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Haziran () – ABD arzındaki rekor artışın ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 – 23 Haziran’daki toplantısında arz kesintilerini azaltacağı beklentilerinin de güçlenmesiyle ABD hafif ham petrolü yüzde 3.75, Brent ise yüzde 3.34 düştü.

ABD hafif ham petrolünün (WTI) varil fiyatı yüzde 3.75 düşüşle 64.38 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.34 düşüşle 73.44 dolara geriledi.

Metal fiyatları da ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının ardından dolar endeksindeki yükselişe parallel, yatırımcıların değerli metallerden çıkmasıyla sert düşerken, altının ons fiyatı haftanın son gününde üç haftanın en düşük seviyesine geriledi

altın yüzde 2.01 düşüşle 1,281 dolardan, gümüş yüzde 4.01 düşüşle 16.57 dolardan, bakır yüzde 2.67 düşüşle 3.136 dolardan, paladyum yüzde 2.16 düşüşle 984.90 dolardan platin ise yüzde 2.54 düşüşle 887.80 dolardan işlem gördü.

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