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EMTİA PİYASALARI – OPEC beklentisiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak...

EMTİA PİYASALARI – OPEC beklentisiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak için üretim ksııntılarını hafifleteceği beklentileri etkisiyle, petrol fiyatları düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 74.15 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.54 düşüşle 64.86 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, zayıf ekonomik verilerin küresel büyüme risklerine işaret etmesiyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla beş haftadır ilk kez haftalık artış yönünde.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.48 artışla 14.95 dolardan,
- altın, yüzde 0.22 artışla 1,282.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.47 artışla 2.875 dolardan,
- platin, yüzde 0.56 artışla 894.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.04 artışla 1,407.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,662 liraya döndü.

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