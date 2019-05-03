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EMTİA PİYASALARI – OPEC beklentileriyle Brent 70 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD stoklarındaki büyük artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını hafifleteceği beklentileriyle düştü. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – OPEC beklentileriyle Brent 70 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD stoklarındaki büyük artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını hafifleteceği beklentileriyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.48 düşüşle 70.41 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.23 düşüşle 61.67 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrasında yatırımcıların faiz oranlarında bir artış olmayacağını kabul etmeleriyle dört ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.16 artışla 14.64 dolardan,
- altın, yüzde 0.07 artışla 1,273 dolardan,
- bakır, yüzde 0.34 artışla 2.789 dolardan,
- platin, yüzde 0.13 düşüşle 853.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.05 düşüşle 1,342.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 399 liraya, Cumhuriyet altını da 1,651 liraya döndü.

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