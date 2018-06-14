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EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Metal fiyatları Çin’den gelen beklentinin altındaki sanayi verisi ve ticaret savaşı endişeleriyle değer kazandı. Gümüş yüzde 1.58 artışla 17.26 dolardan, altın yüzde 0.54 artışla 1,308.3...

EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Metal fiyatları Çin’den gelen beklentinin altındaki sanayi verisi ve ticaret savaşı endişeleriyle değer kazandı.
Gümüş yüzde 1.58 artışla 17.26 dolardan, altın yüzde 0.54 artışla 1,308.3 dolardan, bakır yüzde 1.01 düşüşle 3.221 dolardan, platin yüzde 0.66 artışla 908.5 dolardan, paladyum yüzde 0.28 düşüşle 1,004.4 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 197 liraya, çeyrek altın 317 liraya, Cumhuriyet altını da 1,288 liraya döndü.
Petrol fiyatları ABD’den gelen günlük 10.9 milyon varillik üretim rekorunun etkisiyle düştü. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.07 düşüşle varil başına 75.92 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.32 düşüşle 66.43 dolardan işlem görüyor.

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