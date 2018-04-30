EMTİA PİYASALARI - Metal fiyatları doların güçlenmesiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, metal fiyatlarını aşağıya çekerken, ABD’nin artan petrol kuyusu sayısı da petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

ABD’nin kişisel tüketim harcamalarının FED’in yüzde 2.0 hedefine ulaşmasıyla dolar endeksi günlük yüzde 0.29 artışla 91.808 dizeyine yükseldi.

Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 1.016 düşüşle 16.305 dolardan,

- Altın yüzde 0.71 düşüşle 1,314 dolardan,

- Bakır yüzde 0.26 düşüşle 3.061 dolardan,

- Platin yüzde 1.12 düşüşle 905.3 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.79 düşüşle 955.4 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları da ABD’nin petrol kuyularının sayısını artırmasının etkisiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.78 düşüşle 74.06 dolara, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da gümlük yüzde 0.87 düşüşle 67.51 dolarda çekildi.