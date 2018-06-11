EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları dalgalı hareket ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Haziran () – Küresel piyasalarda metal fiyatları, merkez bankaları politika toplantılarının etkilsiyle dalgalı seyrediyor.

Gümüş yüzde 0.62 artışla 16.845 dolardan, altın yüzde 0.10 düşüşle 1,301.3 dolardan, bakır yüzde 1.30 düşüşle 3.257 dolardan, platin yüzde 0.29 artışla 908.3 dolardan, paladyum yüzde 0.16 artışla 1007.3 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altınıaltın fiyatı 188 liraya, çeyrek altın 309 liraya, Cumhuriyet altını da 1,261 liraya döndü.

ABD’nin sondaj aktivitelerini 2015 yılının Mart ayından bu yana en yüksek düzeye çıkarması ve Rusya’nın da petrol üretimini artırmasının etkisiyle petrol fiyatları hafif geriledi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.92 düşüşle varil başına 75.76 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.02 düşüşle 65.07 dolardan işlem görüyor.