EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları Çin’den gelen açıklamalarla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan () – ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişelerinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yabancı otomobil ithalatındaki vergileri azaltacaklarının sözü vermesiyle Asya borsalarında doların düşüşe geçmesi metal fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.23 düşüşle 89.899 düzeyine indi.

- bakır yüzde 0.80 artışla 3.10 dolardan,

- altın yüzde 0.01 düşüşle 1338.7 dolardan,

- gümüş yüzde 0.42 düşüşle 16.455 dolardan,

- platin yüzde 0.03 düşüşle 939.1 dolardan,

- paladyum yüzde 0.19 düşüşle 930.75 dolardan işlem gördü.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliği piyasayı diken üstünde tutuyor olsa da petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 1.14 artışla 69.43 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.20 artışla 64.18 dolardan işlem gördü.