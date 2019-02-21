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EMTİA PİYASALARI – Küresel ekonomide yavaşlama petrol fiyatlarını frenledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yılın zirvesine yakın düzeyde seyrederken,...

EMTİA PİYASALARI – Küresel ekonomide yavaşlama petrol fiyatlarını frenledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yılın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması yükselişi sınırladı.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.12 artışla 67.16 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.33 artışla 57.35 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanaklarında 2019 yılı için en az bir faiz artırımı sinyali verilmesiyle , 10 ayın zirvesinden çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.31 düşüşle 15.695 dolardan,
- altın, yüzde 0.46 düşüşle 1,341.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.57 düşüşle 2.9035 dolardan,
- platin, yüzde 1.14 düşüşle 824.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.13 düşüşle 1,460.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,543 liraya döndü.

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