EMTİA PİYASALARI – Fed tutanakları açıklandı, metal fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / 12 Nisan () – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınlanan, Fed'in 20-21 Mart'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği, para politikası toplantısının tutanaklarının etkisiyle metal fiyatları düştü.

Dolar endeksi ABD Üretici Fiyat Endeksi ve FED tutanakları etkisiyle 89 bin 569 puanda kaldı.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- altın yüzde 0.43 düşerek 1354.2 dolardan,

- gümüş yüzde 0.73 düşerek 16.645 dolardan,

- platin yüzde 0.25 düşerek 932 dolardan,

- bakır yüzde 1.04 düşerek 3.08 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.61 düşerek 955.1 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliği ve devam eden ticaret savaşı endişesiyle yükseldi. . Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.28 artışla 72.26 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.52 artışla 67.17 dolardan işlem gördü.