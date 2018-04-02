EMTİA PİYASALARI – Emtia fiyatları yükselirken petrol düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan () – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle yükseldi.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, altın, bakır, gümüş ve platin fiyatları yükselirken, palladyum fiyatı düştü. Dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 89.930 düzeyine geriledi.

- altın yüzde 0.99 artışla 1340.50 dolardan,

- bakır yüzde 1.27 artışla 3.064 dolardan,

- gümüş yüzde 2.01 artışla 16.595 dolardan,

- platin yüzde 0.59 artışla 938 dolardan işlem görürken,

- paladyum yüzde 0.42 düşüşle 937.55 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise jeopolitik endişelerin dinmesi, ticaret savaşı endişeleri ve Rusya’nın petrol üretimindeki artış etkisiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.04 düşerek 68.62 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.57 düşüşle 68.68 dolara geriledi.

General Electric'in şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol kuyusu sayısının üç haftalık yükselişin ardından, geçen hafta geriledi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatından gümrük vergisi alma kararına karşılık olarak, bu ülkeden ithal 128 ürüne yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi getirdi. Yeni haftayla birlikte uygulanmaya başlanan gümrük vergisi getirilen ürünlerin listesi, 23 Mart'ta yayımlanan ve ticari büyüklüğü üç milyar dolar olarak açıklanan ürünleri kapsıyor.