 EMTİA PİYASALARI – Ekonomik yavaşlama endişeleriyle Brent 69 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel bir ekonomik yavaşlamaya sebep olacağı endişelerinin, ABD stoklarında görülen düşüşe ağır basmasıyla, yükselmeye başladığı düzeyin altına geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 düşüşle 69.66 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.48 düşüşle 61.2 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişeleriyle güvenli liman araya yatırımcılar etkisiyle yükselirken, paladyum fiyatları altın fiyatlarının altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.52 düşüşle 14.785 dolardan,

- altın, yüzde 0.42 artışla 1,286.3 dolardan,

- bakır, yüzde 1.06 düşüşle 2.745 dolardan,

- platin, yüzde 1.13 düşüşle 854.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.91 düşüşle 1,268.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya, çeyrek altın 422 liraya, Cumhuriyet altını da 1,745 liraya döndü.