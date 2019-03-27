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EMTİA PİYASALARI – Durgunluk endişeleriyle petrol fiyatları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Üretim kısıntısı ve yaptırımların etkisine bağlı olarak görülen artışın ardından, küresel ekonomide yavaşlamanın talebi baskılayacağı endişeleriyle petrol fiyatları karışık seyretti. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Durgunluk endişeleriyle petrol fiyatları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Üretim kısıntısı ve yaptırımların etkisine bağlı olarak görülen artışın ardından, küresel ekonomide yavaşlamanın talebi baskılayacağı endişeleriyle petrol fiyatları karışık seyretti.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.25 artışla 68.14 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.23 düşüşle 59.80 dolardan işlem görüyor.
ABD tahvillerinde görülen artışla ABD ekonomisinde durgunluk endişeleriyle altın hafif yükselirken, gümüş ve paladyum düştü. Altın fiyatları dün yaklaşık iki haftanın keskin düşüşünden sonra, ABD'de resesyon endişeleriyle artıya geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı  yüzde 0.1 artışla 1,316.09 dolara kadar çıktıktan sonra, dolar endeksindeki yüzde 0.2 yükseliş kazanımlarını sınırladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 15.405 dolardan,
- altın, yüzde 0.05 artışla 1,315.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.07 artışla 2.856 dolardan,
- platin, yüzde 0.17 artışla 866.9 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.87 düşüşle 1,487 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,572 liraya döndü.

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