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EMTİA PİYASALARI – Doların güçlenmesi metal fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.50 artışla 91.217 düzeyine çıkarken, euro/dolar paritesi ise günlük yüzde 0.52 düşüşle 1.2170...

EMTİA PİYASALARI – Doların güçlenmesi metal fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.50 artışla 91.217 düzeyine çıkarken, euro/dolar paritesi ise günlük yüzde 0.52 düşüşle 1.2170 düzeyine kadar geriledi.
Metal fiyatları ise dolardaki toparlanmanın hafiflemesiyle düşerken, günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.19 düşüşle 3.136 dolardan,
- altın yüzde 0.45 düşüşle 1,321.6 dolardan,
- gümüş yüzde 1.07 düşüşle 16.525 dolardan,
- platin yüzde 1.82 düşüşle 918 dolardan,
- paladyum yüzde 0.93 düşüşle 962.6 dolardan işlem gördü.
 Küresel piyasalarda 75.47 dolar ile üç yılın zirvesini gören Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.51 düşüşle 73.38 dolara, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.58 düşüşle 67.31 dolara geriledi.

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