EMTİA PİYASALARI - Çin-ABD ticaret geriliminin tırmanması ile petrol ve metal fiyatları düştü (2)

(Gün ortası verileriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi vermesinin ticaret savaşı gerilimini artırmasıyla petrol ve metal fiyatları düştü.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.02 arttı ve 90.47 düzeyinde.

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1327.8 dolardan,

- platin yüzde 0.13 düşüşle 914 dolardan,

- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 16.28 dolardan ve

- bakır yüzde 1.24 düşüşle 3.0365 dolardan işlem görürken,

- paladyum yüzde 0.02 artışla 900.3 dolardan işlem gördü

ABD ham petrol stoklarında bir düşüş olduğunu gösteren veriler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.28 düşüşle 68.14 dolar, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.25 düşüşle 63.37 dolardan işlem gördü.