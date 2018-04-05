EMTİA PİYASALARI - Çin-ABD ticaret geriliminin azalması altın fiyatını düşürdü, petrol fiyatları yükseldi (3)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Nisan () – ABD'nin yükselen ticaret savaşı gerilimine "çözüm" bulmak için karşılıklı görüşmeyi gündeme getirmesinin etkisiyle yükselen risk iştahının etkisiyle altının ons fiyatı dün 1,348 dolarlık zirveden yüzde 0.82 düşüşle 1,328.8 dolara gerilerken, paladyum ve platin fiyatları da düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti.

Dolar endeksi ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını istemediğini söyleyen açıklamalarının etkisiyle günlük yüzde 0.29 artışla 90.401 düzeyine çıktı.

- altın yüzde 0.82 düşüşle 1328.8 dolardan,

- platin yüzde 0.09 düşüşle 917.3 dolardan,

- paladyum yüzde 1.08 düşüşle 907.95 dolardan işlem görürken,

- gümüş yüzde 00.38 artışla 16.315 dolardan ve

- bakır yüzde 2.11 artışla 3.07 dolardan işlem gördü

ABD ham petrol stoklarında bir düşüş olduğunu gösteren veriler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin "uzlaşmaya doğru evrildiğini" gösteren açıklamaların etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.80 artışla 68.60 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.80 artışla 63.88 dolara çıktı.