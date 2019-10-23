EMTİA PİYASALARI - Brexit ve ticaret belirsizlikleriyle altın yükseldi

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 23 Ekim () – Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizliklere bağlı yatırımcıların güvenli liman arayışı, değerli metal fiyatlarında yönü yukarıya çevirdi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak hafif düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.57 artışla 17.60 dolardan,

- altın, yüzde 0.69 artışla 1,497.90 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 artışla 2.646dolardan,

- platin, yüzde 1.94 artışla 913 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.03 artışla 1,729.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 452 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,871 lira oldu.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı 59.70 dolar ile değişmedi, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.15 düşüşle 54.40 dolara geriledi.