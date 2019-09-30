banner314

banner325

Son Dakika

EMTİA PİYASALARI - Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan, - altın, yüzde 1.14 düşüşle...

EKONOMİ 30.09.2019, 18:03
EMTİA PİYASALARI - Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda
Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,
- altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,
- bakır, yüzde 0.13 düşüşle  2.594 dolardan,
- platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise , gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2