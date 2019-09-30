EMTİA PİYASALARI - Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,

- altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,

- bakır, yüzde 0.13 düşüşle 2.594 dolardan,

- platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.