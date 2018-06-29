Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 79 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () - Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere...

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 79 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () - Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 1.05 artışla 74.22 dolara çıktı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 1.76 artışla 79.22 dolar düzeyine çıktı.
Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.
- gümüş yüzde 0.40 artışla 16.105 dolardan,
- altın yüzde 0.05 artışla 1,251.8 dolardan,
- bakır bir değişim göstermeyerek 2.9535 dolardan,
- platin yüzde 0.06 artışla 855.7 dolardan,
 - paladyum yüzde 1.88 artışla 948.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 184 liraya, çeyrek altın 300 liraya, Cumhuriyet altını da 1,227 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325