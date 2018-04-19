ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 74 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan () – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor. ABD hafif petrolü fiyatları 69 doları aşarken, Brent 74 doları geçti. Dolar...

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 74 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan () – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor. ABD hafif petrolü fiyatları 69 doları aşarken, Brent 74 doları geçti.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.05 artışla 89.672 puana çıktı.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.12 artarak 1,355.1 dolardan,
- gümüş yüzde 0.01 artarak 17.25 dolardan,
- bakır yüzde 0.62 artarak 3.178 dolardan,
- platin yüzde 0.85 artarak 953.8 dolardan,
- paladyum yüzde 1.10 artarak 1046.3 dolardan işlem gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan’ın varil başına 100 dolar hedefinde ısrarcı bir tutum sergilemesiyle, günlük yüzde 1.09 artarak 74.28 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.04 artarak 69.18 dolardan işlem gördü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314