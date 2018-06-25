EMTİA PİYASALARI – Brent petrol OPEC kararı sonrasında düşerken Batı Teksas petrolü yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla Brent fiyatları düşerken ABD hafif petrolü Kanada’nın petrol stoğunda görülen azalışla yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.93 azalışla varil başına 74.09 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.36 artışla 68.83 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da doların küresel piyasalarda yeniden yükselmesiyle düştü

- gümüş yüzde 0.81 düşüşle 16.325 dolardan,

- altın yüzde 0.08 düşüşle 1,269.7 dolardan,

- bakır yüzde 0.51 düşüşle 3.0115 dolardan,

- platin yüzde 0.52 düşüşle 868.8 dolardan,

- paladyum yüzde 0.53 düşüşle 941.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 312 liraya, Cumhuriyet altını da 1,259 liraya döndü.