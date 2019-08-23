EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu

Brent petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 60 doların üzerinde tutundu, ancak küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı limitledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 düşüşle 60.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.47 düşüşle 55.42 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken düştü ancak altın 1,500 doların üstüne tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 17.035 dolardan,

- altın, yüzde 0.5 düşüşle 1,508 dolardan,

- bakır, yüzde 1.18 düşüşle 2.555 dolardan,

- platin, yüzde 0.22 düşüşle 856.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.66 artışla 1,475.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 454 liraya, Cumhuriyet altını da 1,880 liraya yükseldi.