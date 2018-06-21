EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 74 doların altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda arz kesintilerinin "az da olsa azaltılacağı" savlarıyla düştü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.40 düşüşle varil başına 73.69 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.88 düşüşle 65.13 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da kayda değer bir değişim göstermezken, platin son iki yılın en düşük düzeyinde.

- gümüş yüzde 0.39 düşüşle 16.245 dolardan,

- altın yüzde 0.78 düşüşle 1,265.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.18 artışla 3.046 dolardan,

- platin yüzde 1.01 düşüşle 865.3 dolardan,

- paladyum yüzde 0.08 artışla 956.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 318 liraya, Cumhuriyet altını da 1,302 liraya döndü.