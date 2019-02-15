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EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 65 dolardan döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – ABD’nin Venezuela ve İran yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle, Brent petrolün fiyatı 65 doları aştıktan sonra 64 dolar düzeyine döndü. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 65 dolardan döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – ABD’nin Venezuela ve İran yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle, Brent petrolün fiyatı 65 doları aştıktan sonra 64 dolar düzeyine döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.37 artışla 64.81 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.29 artışla 54.57 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf veriler etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.21 artışla 15.56 dolardan,
- altın, yüzde 0.19 artışla 1,316.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.7565 dolardan,
- platin, yüzde 0.29 düşüşle 786.9 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,391.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,498 liraya döndü.

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