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EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 77 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları,...

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 77 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, bu düzeylere yakın hareket ediyor.
ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı 71.28 dolarda, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.29 dolara çıktı.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0'ünü karşılayan İran'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.
Dolar endeksi ise 93.42 düzeyinden 92.78 düzeyine gerilerken metal fiyatları arttı. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 0.23 düşüşle 16.72 dolardan,
- Altın yüzde 0.19 düşüşle 1,319.8 dolardan,
- Bakır yüzde 0.13 düşüşle 3.106 dolardan,
- Platin yüzde 0.01 düşüşle 925 dolardan,
- Paladyum yüzde 0.39 düşüşle 990 dolardan işlem gördü.

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