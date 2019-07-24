EMTİA PİYASALARI – Brent hampetrolün fiyatı 64 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () –ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD ham petrol stoklarının 19 Temmuz haftasında 11 milyon varil düşüşle 449 milyon varile gerilediğini açıklaması ve Orta Doğu’daki gerginlikler etkisiyle Brent hampetrolünün varil fiyatı 64 doları aştı.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent yüzde 0.38 artışla 64.07 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.49 artışla 57.05 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki gerginliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesiyle bir haftanın en düşük düzeyinden yukarıya döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 artışla 16.54 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 artışla 1,421.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.3 artışla 2.708 dolardan,

- platin, yüzde 0.31 artışla 864.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.32 artışla 1,523.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 426 liraya, Cumhuriyet altını da 1,764 liraya yükseldi.