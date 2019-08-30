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EMTİA PİYASALARI – Brent düştü, ABD hafif petrolü yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ağustos () –Petrol fiyatları, ABD hafif petrolü stoklardaki keskin düşüş ve Florida’ya yaklaşan Dorian kasırgası etkisiyle yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt...

EKONOMİ 30.08.2019, 08:23
EMTİA PİYASALARI – Brent düştü, ABD hafif petrolü yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ağustos () –Petrol fiyatları, ABD hafif petrolü stoklardaki keskin düşüş ve Florida’ya yaklaşan Dorian kasırgası etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.52 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.78 düşüşle 56.27 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin hafifilemesiyle artış hızını düşürdü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.56 artışla 18.425 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 artışla 1,537.2 dolardan,
- bakır, yüzde 0.02 artışla 2.56 dolardan,
- platin, yüzde 0.58 artışla 925.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,477.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,940 liraya geriledi.

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