EMTİA PİYASALARI – Borsalar yükselirken, altın ve gümüş düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Dolar küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle yükselişe geçerken, spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 1.03 düşüşle 1,341.00 dolara geriledi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.45’lik bir artışla 89.424 düzeyine çıktı.

ABD, Asya ve Avrupa borsaları yükselirken, altın, gümüş, platin fiyatları düştü. Bakır ve paladyum fiyatları ise yükseldi.

- gümüş yüzde 0.62’lik düşüşle 16.58 dolardan,

- platin yüzde 0.74 düşüşle 949.30 dolardan işlem görürken,

- bakır yüzde 0.67 artışla 2.99 dolardan,

- paladyum yüzde 0.23 artışla 969.05 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise, Ortadoğu’daki gerilimlerin arz kesintilerine neden olacağı endişesiyle yükseldikten sonra, küresel petrol arzındaki artışlara bağlı olarak karışık seyretti.

Batı Teksas petrolü yüzde 0.12 düşüşle varil başına 65.47 dolara gerilerken, Brent petrol ise yüzde 0.26 yükselişle 70.30 dolara yükseldi ve 70 doların üzerindeki üçüncü gününde.