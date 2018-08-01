EMTİA PİYASALARI – Artan ABD stokları petrol fiyatlarını düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () – ABD’nin petrol stoklarında görülen beklenmedik artışla petrol fiyatları iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.
ABD’de petrol stokları ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre geçen hafta 3.8 milyon varil arttı.
Verilere paralel;
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.12 düşüşle varil başına 73.38 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.70 düşüşle 68.28 dolardan işlem görüyor.
Metaller fiyatları Fed açıklamaları öncesi bir yılın en düşük düzeylerine yaklaştı.
Gümüş yüzde 0.70 düşüşle 15.45 dolardan, altın yüzde 0.53 düşüşle 1,227.10 dolardan, bakır yüzde 2.95 düşüşle 2.748 dolardan, platin yüzde 2.94 düşüşle 820.90 dolardan, paladyum yüzde 2.19 düşüşle 911.50 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 192.91 liraya gerilerken, çeyrek altın 315.70 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya yükseldi.