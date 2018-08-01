EMTİA PİYASALARI – Artan ABD stokları petrol fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () – ABD’nin petrol stoklarında görülen beklenmedik artışla petrol fiyatları iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.65 düşüşle varil başına 73.73 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.83 düşüşle 68.19 dolardan işlem görüyor.

Metaller fiyatları Fed açıklamaları öncesi durgun seyrediyor.

Gümüş yüzde 0.60 düşüşle 15.465 dolardan, altın yüzde 0.30 düşüşle 1,229.9 dolardan, bakır yüzde 1.89 düşüşle 2.7785 dolardan, platin yüzde 1.23 düşüşle 835.4 dolardan, paladyum yüzde 0.99 düşüşle 922.7 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,257 liraya döndü.