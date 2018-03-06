EMTİA PİYASALARI – Altın zayıflayan dolardan destek buluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart () - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0.65 artışla 1328.50 dolara çıkarken, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları da yükseldi.

Dolar küresel piyasada ABD'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen para birimleri sepeti karşısında değer kaybetti ve yüzde 0.40’lık düşüşle 89.65 düzyine geriledi.

Bakır yüzde 1.26 artışla 3.1675 dolara yükselirken, gümüş de yüzde 1.5’lik artışla 16.625 dolardan işlem gördü. Platin’de artış yüzde 0.45, palladyumda artış yüzde 0.41 oldu.

Petrol fiyatları ise ABD’nin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansı’nda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği açıklamasıyla artışa geçti.

Batı Teksas Petrolü yüzde 0.62 artışla 62.69 dolara gelirken, Brent Petrol yüzde 0.49 yükselişle 65.86 dolara çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve ABD’li kaya petrolü üreticilerinin görüşmeleri de petrolde yukarı yönlü baskı yapıyor.