EMTİA PİYASALARI – Altın ve gümüş, güçlü dolara paralel bir yılın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Altın ve gümüş, dolardaki güçlenişe bağlı bir yılın en düşük düzeylerini görürken, petrol piyasalarında OPEC üyesi ülkelerden gelen açıklamalarla geçen hafta sert düşen petrol fiyatları Perşembe günü yükselişte.

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in doları güçlendiren ifadeleri sonrasında Perşembe günü 1,216 dolara gerileyerek bir yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyini görürken, gümüş fiyatları da 15.29 dolara kadar gerileyerek Temmuz 2017’den bu yana en düşük düzeyini gördü.

Petrol fiyatları, ABD’nin İran petrolüne muafiyet getireceği sinyalleriyle sert düştükten sonra, Suudi Arabistan OPEC temsilcisi Adeeb Al Aama’nın arz kesintilerini azaltmalarının ardından Temmuz’da ihracatta çok bir değişim olmadığını söylemesiyle yükseldi.

OPEC’in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan, Al Aama’nın Dow Jones’a verdiği bilgiye göre Temmuz’da Haziran’dan çok az farklı bir ihracat rakamına ulaşacak.

Öte yandan ABD’de petrol üretimi tarihte ilk kez günde 11 milyon varilin üzerine çıkarken, ülkedeki petrol stokları 5.8 milyon varil yükseldi.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.49 yükselişle varil başına 73.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.47 yükselişle 69.77 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı salı günü 70.38 dolara kadar geriledikten sonra Çarşamba 70 doların altına indi ve 69.98 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Metal fiyatlarında dolardaki güçlenmeye bağlı düşüş sürüyor, altın ve gümüş bir yılın en düşük düzeyine geriledi.

- altın yüzde 0.91 düşüşle 1,216.70 dolardan,

- gümüş yüzde 1.79 düşüşle 15.29 dolardan,

- bakır yüzde 2.05 düşüşle 2.7035 dolardan,

- platin yüzde 1.82 düşüşle 802.60 dolardan,

- paladyum yüzde 4.97 düşüşle 857 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 188 liraya, çeyrek altın 309 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını 1,266 liraya yükseldi.

