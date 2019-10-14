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EMTİA PİYASALARI - Altın ticaret beklentileriyle yükseldi
Altın fiyatları ABD-Çin ticaret savaşlarında anlaşmaya varılacağı beklentileriyle yükseldi. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.49 artışla 17.63 dolardan, - altın, yüzde 0.43 artışla 1,495.30 dolardan, - bakır, yüzde...
EKONOMİ 14.10.2019, 17:57
Altın fiyatları ABD-Çin ticaret savaşlarında anlaşmaya varılacağı beklentileriyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.49 artışla 17.63 dolardan,
- altın, yüzde 0.43 artışla 1,495.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.619 dolardan,
- platin, yüzde 0.37 artışla 903.20 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.33 artışla 1,675.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise , gram altın fiyatı 284 liraya, çeyrek altın 465 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,924 lira oldu.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.73 düşüşle 58.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.89 düşüşle 53.12 dolardan işlem görüyor.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.49 artışla 17.63 dolardan,
- altın, yüzde 0.43 artışla 1,495.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.619 dolardan,
- platin, yüzde 0.37 artışla 903.20 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.33 artışla 1,675.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise , gram altın fiyatı 284 liraya, çeyrek altın 465 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,924 lira oldu.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.73 düşüşle 58.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.89 düşüşle 53.12 dolardan işlem görüyor.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.
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