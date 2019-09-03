EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatlarında düşüşü ABD-Çin gerilimi sınırladı

Altın fiyatlarında güçlü dolar karşısındaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bağlı küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.35 artışla 18.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 artışla 1,535.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.5165 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 artışla 940 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,535 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,928 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in arasındaki ticaret savaşının küresel piyasalar üzerinde etkili olmasıyla karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.03 düşüşle 57.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.47 düşüşle 54.84 dolardan işlem görüyor.