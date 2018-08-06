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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yükselişe geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ağustos () – Son 17 ayın en düşük düzeyine inen altın fiyatları toparlanışa geçti. Gümüş yüzde 0.60 düşüşle 15.37 dolardan, altın yüzde 0.26 düşüşle 1,220 dolardan, bakır yüzde 1.25 düşüşle...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yükselişe geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ağustos () – Son 17 ayın en düşük düzeyine inen altın fiyatları toparlanışa geçti.
Gümüş yüzde 0.60 düşüşle 15.37 dolardan, altın yüzde 0.26 düşüşle 1,220 dolardan, bakır yüzde 1.25 düşüşle 2.729 dolardan, platin yüzde 0.43 düşüşle 833.3 dolardan, paladyum yüzde 0.06 artışla 908.4 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 200 liraya, çeyrek altın 324 liraya, Cumhuriyet altını da 1,313 liraya döndü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.44 düşüşle varil başına 73.13 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.42 düşüşle 68.67 dolardan işlem görüyor.

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