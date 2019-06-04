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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşüreceği beklentisine bağlı olarak, yatırımcıların...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşüreceği beklentisine bağlı olarak, yatırımcıların güvenli limanalara yönelmesiyle, üç ayın zirvesinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 artışla 14.775 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 artışla 1,331.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.06 artışla 2.6515 dolardan,
- platin, yüzde 0.18 artışla 822.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.11 düşüşle 1,313.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 407 liraya, Cumhuriyet altını da 1,686 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları ticaret savaşlarının sebep olduğu küresel ekonomik yavaşlamanın petrol tüketimini etkilemesiyle,  Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkleer Örgütü’nünü (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceğini açıklamasına rağmen, düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 61.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.28 düşüşle 53.11 dolardan işlem görüyor.

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