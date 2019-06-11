EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Altın fiyatları, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşmasının olumlu etkileri ile düşmesinin ardından, AD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin desteğiyle hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.38 artışla 14.695 dolardan,

- altın, yüzde 0.21 artışla 1,332.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.96 artışla 2.687 dolardan,

- platin, yüzde 0.14 artışla 806.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.83 düşüşle 1,375.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,669 liraya düştü.

Petrol fiyatları, talebi etkilemeye başlayan ekonomik yavaşlamanın fiyatların daha da gerilemesini engellemek adına Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını devam ettireceği beklentileriyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.8 düşüşle 63.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.2 artışla 53.9 dolardan işlem görüyor.

