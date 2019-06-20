Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları son beş yılın en yüksek düzeyini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından değerli metallerdeki artışla, en son Eylül 2013’te görülen düzeyine yükseldi. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş,...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları son beş yılın en yüksek düzeyini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından değerli metallerdeki artışla, en son Eylül 2013’te görülen düzeyine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.52 artışla 15.335 dolardan,
- altın, yüzde 2.75 artışla 1,385.9 dolardan,
- bakır, yüzde 1.34 artışla 2.7165 dolardan,
- platin, yüzde 1.27 artışla 816 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.0 artışla 1,514.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,726 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını ilişkin yapılacak toplantıya bir tarih belirlemesiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.78 artışla 63.54 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.99 artışla 55.31 dolardan işlem görüyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328