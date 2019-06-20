EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları son beş yılın en yüksek düzeyini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından değerli metallerdeki artışla, en son Eylül 2013’te görülen düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.52 artışla 15.335 dolardan,

- altın, yüzde 2.75 artışla 1,385.9 dolardan,

- bakır, yüzde 1.34 artışla 2.7165 dolardan,

- platin, yüzde 1.27 artışla 816 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.0 artışla 1,514.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,726 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını ilişkin yapılacak toplantıya bir tarih belirlemesiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.78 artışla 63.54 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.99 artışla 55.31 dolardan işlem görüyor.

