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EMTİA PİYASALARI - Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla yükseldi
Altın, beklenenti altında açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından, küresel büyüme endişelerinin artmasıyla yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.94 artışla 17.46 dolardan,...
EKONOMİ 02.10.2019, 18:06
Altın, beklenenti altında açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından, küresel büyüme endişelerinin artmasıyla yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.94 artışla 17.46 dolardan, - altın, yüzde 0.55 artışla 1,498.50 dolardan, - bakır, yüzde 0.53 artışla 2.574 dolardan, - platin, yüzde 0.59 artışla 891.30 dolardan ve - paladyum yüzde 2.01 artışla 1,663.50 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise , gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 447 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,851 lira oldu. Petrol, Çarşamba günü, sanayi verilerinin ABD ham stoklarında sürpriz bir düşüş göstermesinin ardından durgunlaştı. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 düşüşle 58.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 düşüşle 53.41 dolardan işlem görüyor.
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|11
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|7
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